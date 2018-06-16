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"Красива амазонка": Ані Лорак вразила шанувальників новим образом (фото)

STYLERЗірки        16.06.2018 - 18:21
Фото: (instagram.com/anilorak)
Фото: (instagram.com/anilorak)

Кароліна Куєк наділа для нового знімка плаття-кольчугу, чим здивувала фанатів

Ані Лорак, опальна українська співачка, яка займається гастрольною діяльністю на території Росії нещодавно опублікувала новий знімок в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки висловили своє визнання нового образу талановитої співачки.

На знімку зображена Ані Лорак в сірій сукні-кольчузі з розпущеним волоссям укладеними назад.

"Ви готові? Зовсім скоро ми вирушаємо у тур з кращим #шоудива. У яких країнах і містах ви хотіли б побачити нас?" – написала артистка у підписі до фотографії.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Фото: (instagram.com/anilorak)

У коментарях до знімка передплатники співачки зазначили, що дівчина чудово виглядає і навіть порівняли її з "красивою амазонкою" і Русланою Лижичко, відомою образами в стилі мілітарі.

"Красуня", "Ось це ДИВА!!!!", "Принадність", "Схожа на гімнастку Лейсан Утяшеву", "Кароліна, я думаю Ви зрозуміли, де Вас дуже чекають. Як би ЗМІ не старалися, а любов народу не знищити!", "Ранок починається з ваших пісень. Найулюбленіша. Ми вас дуже любимо. Доброго дня", "Ого супер. Ані в стилі кольчуги давньої епохи", "В стилі Руслани", "Красива амазонка", – написали шанувальники в коментарях.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Шанувальники також відповіли на питання, де вони найбільше чекають її концерту. Як виявилося, переважно її чекають на батьківщині, в Україні. Однак, Ані Лорак стала також популярна в азіатських і європейських країнах, куди її активно запрошує російськомовне населення.

Нагадаємо, що нещодавно українську співачку Ані Лорак порівняли з Любов'ю Успенською. Дівчина поділилася зі своїми instagram-передплатниками черговим фото, де вона позує у відвертій чорній сукні з басками внизу. Волосся Лорак зібрані в тугий хвіст, а у вухах красуються масивні золоті сережки. До речі, фани співачки зазначили, що в такому образі вона схожа на іспанку.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: концерт, Ані Лорак, поклонники
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