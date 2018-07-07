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"Красива мама і красивий дитина": голлівудська зірка показала зворушливе фото з первістком

STYLERЗірки        07.07.2018 - 10:56
Фото: Єва Лонгорія (instagram.com/evalongoria)
Фото: Єва Лонгорія (instagram.com/evalongoria)

Голлівудська актриса Єва Лонгорія опублікувала нове фото з сином

43-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія нещодавно вперше стала мамою. Вона не стала затягувати з тим, щоб познайомити публіку зі своїм новонародженим сином Сантьяго Енріке і активно ділиться фотографіями з ним як у ЗМІ, так і в соцмережах. На цей раз голлівудська зірка запостила "няшне" фото зі своїм малюком Instagram.

На знімку актриса дуже ніжно притискає до себе маленького сина, а публікацію вона зворушливо прокоментувала: "Ранкові обійми з цим ангелом кращі!".

Фото: Єва Лонгорія з первістком (instagram.com/evalongoria)

Підписники в коментарях до фото часто писали "красива мама і красивий дитина", багато також зазначили, що Єва добре виглядає і що материнство їй до лиця, а хтось просто висловив свої теплі емоції коротким, але містким коментарем "няяяяяяя". Дійсно, фото викликає найтепліші почуття.

Фото: Сантьяго Енріке на руках у батька (instagram.com/evalongoria)

З моменту пологів пройшло більше двох тижнів, за цей час зіркова мама вже встигла опублікувати кілька фото з Сантьяго Енріке на своїй сторінці. Однак, незважаючи на це, під кожною новою публікацією шанувальники продовжують активно вітати її з довгоочікуваним народженням сина.

Фото: Єва Лонгорія (instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, голлівудська кінозірка вийшла заміж за Хосе Антоніо Бастона в 2016 році. Актриса довго відкладала материнство, бо мріяла народити від коханої людини. 19 червня її мрія здійснилася.

До речі, раніше Єва Лонгорія вже публікувала у соцмережі фото свого сина, а колишня дружина Сталлоне стала мамою в 54 роки.

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Теги: Голлівуд, актриса
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