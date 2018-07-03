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"Краса вимагає болю": Приходько похвалилася новим татуюванням (фото, відео)

STYLERЗірки        03.07.2018 - 17:11
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)
Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Приходько вирішила здивувати фанів і зробила собі нове тату

Українська співачка Анастасія Приходько, відома своєю патріотичною позицією і підтримкою бійців АТО, похвалилася новим татуюванням. Фото і відео процесу створення тату вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/АнастасіяКостянтинівна

"Смішно але боляче. Нове життя, нова татушка. @roman byazarty зафарбує "my life" піони! Це були улюблені квіти мого дідуся, також тюльпани! Я їх сильно люблю! Так що, коли мені дарують троянди, я засмучуюсь, бо для мене ця квітка не красивий і колючий, а також швидко вмирає, і це дуже банально. Ось так", - написала співачка.

Скріншот поста (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

В ЗМІ повідомляють, що на тілі артистки більше 10 татуювань.

 

 

Опубліковано Анастасією Костянтинівною Вівторок, 3 липня 2018 р.
 

 

Опубліковано Анастасією Костянтинівною Вівторок, 3 липня 2018 р.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю інформацію.

"Це ж боляче", - здивувалася Тетяна Примак.

"Ага! Зате потім краса на все життя", - відповіла Настя.

Деякі фанати співачки зазначили, що це зайве, а Настя красива і без татуювань.

"Це не прикрашає дівчину, маму двох дітей. Ти красива і без тату!" - пише Катерина Жаронина.

Скріншот коментарів (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)

Раніше повідомлялося, що Анастасія Приходько розповіла, які люди траплялися їй на життєвому шляху.

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