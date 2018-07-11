"Краса": Джамала показала, як з рідними відпочиває в Туреччині (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала умилила мережу спільними фото з сестрою і чоловіком

Українська співачка Джамала вирушила зі своїми найближчими людьми на відпочинок у Туреччину. При цьому для незабутнього релаксу виконавиця та її рідні вибрали зелене узбережжя турецького міста Датча в провінції Мугла. Узбережжя півострова омивається відразу двома морями – Егейським і Середземним.

Нещодавно Джамала поділилася зі своїми instagram-підписниками серією теплих фотографій з відпочинку в Туреччині.

Джамала на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На фотографіях Джамала позує на тлі гористої місцевості Датча. Також співачка показала затишні будиночки з характерною для цього регіону архітектурою. І зробила кілька спільних фото зі своїм чоловіком і сестрою Евеліною.

"Дуже гарний день!" – лаконічно підписала знімки Джамала.

Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром і сестрою Евеліною (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники співачки поспішили побажати своїй улюблениці приємного відпочинку. А також зазначити, що Джамала виглядає відмінно - відпочившою і дуже щасливою.

"Дуже гарний день і дуже красива Джа", - пише nikita_luppov.

"Ваша сестра? Так схожі! Одна чарівність", - зазначає irinabo5983.

"Такі хороші та позитивні фото. Чудовий краєвид, що самій захотілося побувати там", - зізнається viktoryakorytko.

"Боже, Джа, яка красива. Захоплююся і надихаюся", - пише oksanaminnick.

"Дуже гарно виглядаєш", - зізнається nazar_05_00.

Джамала показала горизонти і архітектуру Туреччини (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала з рідними (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо також, що Джамала вирушила на відпочинок разом зі своїм маленьким сином. Співачка навіть показала дуже зворушливе фото, як її чоловік купає сина в морі.

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