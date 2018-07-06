"Красуня": колишня невістка Ющенка похвалилася відвертим фото в бікіні

Ліза Ющенко похвалилася фото в купальнику

Екс-невістка колишнього президента Віктора Ющенка Ліза Ющенко опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, де вона похвалилася відвертим знімком в купальнику.

Дівчина зараз перебуває на відпочинку на одному з престижних курортів у Монте-Карло.

Фото: Ліза Ющенко (instagram.com/liza_u)

Екс-дружина Андрія Ющенка - сина третього президента України - привернула увагу фото з глибоким декольте в чорному бікіні.

Фото: Ліза Ющенко з подругою на відпочинку (instagram.com/liza_u)

Шанувальники дівчини в захваті від знімка. "Вау, вау", "Красуня", "Ідеальний купальник", - написали вони в коментарях.

Варто відзначити, що Ліза є сестрою відомої української телеведучої Маші Єфросиніної. Зараз вона живе в Монако разом зі своїм нинішнім чоловіком і дітьми – донькою від попереднього шлюбу і сином. У 2009 році дівчина вийшла заміж за Андрія. Через рік у них народилася дочка Варвара, проте в 2012 році пара розлучилася. Через два роки Ліза вийшла заміж вдруге.

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