"Красуня чорноброва": Джамала захопила мережу ніжним фото без макіяжу

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фани Джамали підкреслили, що щастя їй до лиця

Співачка і молода мама Джамала показала результат довгоочікуваного літнього відпочинку в Туреччині. Так, українська співачка опублікувала на своїй instagram-сторінці фото, на якому позує без макіяжу. При цьому Джамала загадково дивиться кудись у далечінь.

На знімку загадкова Джамала позує в небесно-блакитній сукні з оголеними плечима, розпущеним чорним волоссям.

По фото можна зробити висновок, що 34-річна співачка все ще перебуває у відпустці. В Туреччину Джамала вирушила зі своїми рідними: сестрою, чоловіком і своїм синочком Еміром-Рахманом (нар. 27 березня 2018 року).

Ніжна Джамала без макіяжу (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники української виконавиці поспішили відзначити, що вона виглядає дуже молодо, а відпочинок пішов їй тільки на користь – Джамала посвіжіла і сповнена енергії.

"Красивий загар, відпочила, класне фото! Будь справжньою, природною, ці якості дуже личать тобі, без зайвого пафосу. Так рідко зараз зустрінеш! Емірчика цьом!, - пише anzhelitavakulka.

"Ця фотографія дивно красива", - зазначає julia_pyshnenko.

"Свіжа і гарна без мейка. Щастя прикрашає людину", - посміхається foxy7389.

"Прекрасна... такий спокій у очах", - захоплюється purpurmusic.

"Така природна і натуральна краса. Ви чарівні. Молода матуся, просто супер", - пише glukhova2506.

"Є люди, які з косметикою за мінімум або взагалі без неї - красиві. Джамала це яскравий приклад", - зазначає olga_kosharnay.

Скріншот коментарів instagram.com/jamalajaaa

Джамала на відпочинку в Туреччині з рідними (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала похвалилася перед шанувальниками апетитними формами в купальнику. Багато підписників співачки зазначили, що після пологів вона виглядає відмінно.

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