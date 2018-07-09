Хрестини сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон: з'явилося відео з церемонії

Стало відомо, що принцу Луї подарував його дядько принц Гаррі

У Великобританії в понеділок, 9 липня, в королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу відбулося хрещення молодшого сина принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон - принца Луї Артура Чарльза Кембриджського. На офіційній сторінці королівської родини у соцмережі Instagram з'явилося відео з церемонії.

Обряд хрещення провів Архієпископ Кентерберійський Джастін Уеблі, який 23 жовтня 2013 року в цій же каплиці хрестив і первістка принца Вільяма і Кейт Міддлтон – принца Джорджа.

Скріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Скріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Луї народився 23 квітня 2018 року.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 9 Июл 2018 в 8:25 PDT

Відео: Хрестини принца Луї (instagram.com/kensingtonroyal)

На церемонії були присутні зокрема принц Гаррі зі своєю дружиною герцогинею Сассекською Меган Маркл. Стало відомо, який подарунок підготував для принца Луї його дядько принц Гаррі. Про це повідомляє DailyMail.

Герцог Сассекський нібито подарував племіннику Луї перше видання книги англійського дитячого письменника Алана Мілна "Вінні-Пух і всі-всі-всі" вартістю 10,5 тисячі доларів.

Зазначається, що всього в 1926 році в першому тиражі "Вінні-Пуха" було видано 30 тисяч примірників.

Гаррі, за даними джерела, купив раритетне видання у продавця рідкісних книг Пітера Харрінгтона в Кенсінгтоні.

Інсайдер стверджує, що одні з найщасливіших спогадів дитинства Гаррі пов'язані з тим, як його мати - принцеса Діана, читала йому "Вінні-Пуха" на ніч.

"Вона любила всю класику і у Гаррі була блискуча ідея почати збирати невелику бібліотеку перших видань", - додав інсайдер.

Раніше повідомлялося, що принц Вільям прогулявся з переможницею Євробачення 2018.

У принца Вільяма і Кейт Міддлтон народився син (відео: STYLER.rbc.ua)