Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Кинг-сайз" ліжко і міні-бар: як Кріштіану Роналду відпочивав під час ЧС-2018

STYLERЗірки        05.07.2018 - 13:36
Фото: Кріштіану Роналду (facebook.com/Cristiano)
Фото: Кріштіану Роналду (facebook.com/Cristiano)

Португальський футболіст гостював у стандартному номері, але спав на ліжку розміру "кінг-сайз"

Стали відомі подробиці проживання збірної Португалії в місті Саранськ (Росія) під час Чемпіонату Світу з футболу 2018. Команда гравців проживала у отелі "Меркурій", який знаходиться в центрі міста.

При цьому капітанові збірної Кріштіану Роналду запропонували пожити в апартаментах класу "люкс", але він відмовився, повідомляє "Сьогодні".

Футболіст наполіг на своєму, віддавши перевагу стандартному одномісному номеру з кондиціонером, міні-баром, телевізором з плоским екраном. Проте наголошується, що в номері було ліжко розміру "кінг-сайз". "Стандарт" Роналду розташовувався на шостому поверсі готелю, а з вікна відкривався вид на одну з центральних магістралей міста.

За наявними даними, вартість обраних Роналду апартаментів становить 4300 рублів (приблизно 1750 гривень).

Одночасно з португальською збірною у готелі проживали гравці з Японії. Японські футболісти нібито скаржилися напередодні матчу з Колумбією в 1/8 фіналу ЧС-2018 на спрацювання сигналізації пожежної безпеки. У той же самий час поширилися чутки про те, що іранські футбольні фанати шуміли під вікнами готелю і заважали спати португальським футболістам, зокрема і Кріштіану Роналду.

В готелі не стали це детально коментувати:

"Подібне не могло статися за досконалої системи звукоізоляції в номерах готелю. Тим більше що Роналду жив на шостому поверсі", - запевнив керівник готелю.

Разом з тим були спростовані чутки про іранських вболівальників і португальських футболістів.

Нагадаємо, що раніше колишній гравець бразильської збірної Роналдо сфотографувався з Володимиром Путіним на Красній площі.

Еліна Світоліна: цікаві факт (відео: STYLER)

"Слід від свіжої ін'єкції": гравці збірної Росії запідозрили у вживанні допінгу (фото) Згадав про Ахметова і показав "Донбас-Арену": Срна зворушливо попрощався з "Шахтарем"
Теги: Криштиану Роналду, футболіст, чм 2018
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся