"Кинг-сайз" ліжко і міні-бар: як Кріштіану Роналду відпочивав під час ЧС-2018

Португальський футболіст гостював у стандартному номері, але спав на ліжку розміру "кінг-сайз"

Стали відомі подробиці проживання збірної Португалії в місті Саранськ (Росія) під час Чемпіонату Світу з футболу 2018. Команда гравців проживала у отелі "Меркурій", який знаходиться в центрі міста.

При цьому капітанові збірної Кріштіану Роналду запропонували пожити в апартаментах класу "люкс", але він відмовився, повідомляє "Сьогодні".

Футболіст наполіг на своєму, віддавши перевагу стандартному одномісному номеру з кондиціонером, міні-баром, телевізором з плоским екраном. Проте наголошується, що в номері було ліжко розміру "кінг-сайз". "Стандарт" Роналду розташовувався на шостому поверсі готелю, а з вікна відкривався вид на одну з центральних магістралей міста.

За наявними даними, вартість обраних Роналду апартаментів становить 4300 рублів (приблизно 1750 гривень).

Одночасно з португальською збірною у готелі проживали гравці з Японії. Японські футболісти нібито скаржилися напередодні матчу з Колумбією в 1/8 фіналу ЧС-2018 на спрацювання сигналізації пожежної безпеки. У той же самий час поширилися чутки про те, що іранські футбольні фанати шуміли під вікнами готелю і заважали спати португальським футболістам, зокрема і Кріштіану Роналду.

В готелі не стали це детально коментувати:

"Подібне не могло статися за досконалої системи звукоізоляції в номерах готелю. Тим більше що Роналду жив на шостому поверсі", - запевнив керівник готелю.

Разом з тим були спростовані чутки про іранських вболівальників і португальських футболістів.

Нагадаємо, що раніше колишній гравець бразильської збірної Роналдо сфотографувався з Володимиром Путіним на Красній площі.

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