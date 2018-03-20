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"Круто і душевно": український борець знявся в кліпі відомого репера (відео)

STYLERЗірки        20.03.2018 - 09:15
Кадр з відео
Кадр з відео

Спортсмен спробував себе в абсолютно новому амплуа

Відомий український борець греко-римського стилю, чемпіон світу та Європи, віце-чемпіон Олімпійських ігор 2016 року Жан Беленюк, який не так давно шокував фанатів дивною зачіскою, став одним з головних героїв нового кліпу реп-виконавця Олександра Ярмака (YARMAK) "Гни свою линию".

За сюжетом підліток, який терпить приниження від своїх ровесників, починає активно займатися спортом, щоб дати їм відсіч. Роль героя в дорослому віці виконав саме Беленюк.

Зазначимо, що кліп вийшов на онлайн-платформі YouTube 17 березня і вже зібрав майже 550 тис. переглядів.

Відео з YouTube/Yarmak Music

Користувачі відзначають, що відео вийшло "дуже мотивуючим".

"Ярмак, спасибі тобі, що створюєш такі життєві треки. Коли слухаєш твої пісні - змінюєш себе всередині, усвідомлюєш, що робиш не так... Коротше, твори таку музику, це твоє! Ти мотивуєш інших прагнути до нових вершин у житті! Велике спасибі!" - написав один з користувачів.

Скріншот коментарів

"Радує, що пісня з творчим змістом знаходить відображення в серцях людей", - зазначив сам Ярмак.

Раніше Жан Беленюк підкорив найвищу точку України.

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Теги: Ярмак, Жан Беленюк
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