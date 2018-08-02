"Крим належить Україні": відома російська актриса висловилася про анексію півострова

Фото: Лія Ахеджакова (facebook.com filmz.ru)

Артистку почали називати "терористкою" через її позицію

Відома радянська і російська актриса театру і кіно, Народна артистка РФ Лія Ахеджакова, яка активно підтримує українців, визнала анексію Криму Росією. Артистка заявила, що півострів належить Україні. Про це вона повідомила в інтерв'ю російському виданню "Собеседник".

"Я дуже люблю Крим – там моє дитинство, там маму і тата лікували від туберкульозу, там мої піонерські табори, туди ми їздили всім ТЮГом (театр юного глядача - ред.), там будинок відпочинку ВТО – театральний будинок. Я весь Крим об'їздила, він частина мого життя. Але це абсолютно не виправдовує злодійство", - підкреслила актриса.

"Я вважаю, що Крим належить Україні. Як це можна – віджати житлоплощу у сусіда?" - обурилася Ахеджакова.

"Особливо коли в домі у нього проблеми..." – додала вона.

Актриса зазначила, що в РФ її вже називали "терористкою" і "русофобка". Більш того, в мережі проти неї немов хтось організував цілу антикампанія.

"Інтернет до мене безжалісний, іноді навіть доводиться звертатися до адвоката... Таке враження, що проти мене ведеться ціла кампанія: стільки брехні, чорної ненависті, три фальшивих Twitter, звинувачення в екстремізмі. Навіть мою сім'ю – маму, тата – не залишили без брехні і злоби", - зазначила 80-річна Ахеджакова.

Коли зірка приїхала в місто Тюмень зі спектаклем, її ображали по місцевому телебаченню.

"Розкидали листівки по всьому залу і фойє. Там було написано, що я "русофобка", "подруга мами Надії Савченко". А я взагалі ні з Надею, ні з її мамою не знайома", - зазначила актриса.

"Тепер я – "терористка" по відношенню до Криму. Правда, я "терорист" в компанії найбільш шанованих представників нашої культури. Ми – "вороги народу" і, головне, "терористи". Але така чудова компанія – честь для мене", - сказала Ахеджакова.

Нагадаємо, Ахеджакова припустила, що буде з Сенцовим.

Раніше Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова.

Вона попросила не залишатися байдужими до проблеми українського політв'язня, який незаконно утримується владою в Росії.

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