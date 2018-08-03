"Хто вгадає?": Зеленський спантеличив фанатів новою фотографією

Шанувальники не змогли відповісти на питання шоумена
Відомий український шоумен і телеведучий Володимир Зеленський, який зараз активно знімається в новій комедії "Я, ти, він, вона", спантеличив своїх шанувальників фото зі знімального майданчика, яке опубліковано на сторінці me_you_he_she_movie у Instagram.
На фотографії зображений кадр з фільму, де головний герой бере участь у боксерському поєдинку з самим собою. Шанувальникам запропонували вгадати, хто з двох акторів на фото – Володимир Зеленський, а хто його дублер.
"Хто вгадає, де справжній Володимир Зеленський, а де дублер, замаскований під Вову?", - так підписана фотографія.
Скріншот фото (instagram.com/me_you_he_she_movie)
Думки фанів кардинально розділилися. Частина передплатників стверджує, що шоумен – це той, хто стоїть праворуч і тримає рукою за шию свого супротивника, а ще частина впевнена, що Зеленський – це той, хто знаходиться зліва.
Скріншот коментарів (instagram.com/me_you_he_she_movie)
Також була опублікована ще одна фотографія зі зйомок. Володимир Зеленський разом зі своєю партнеркою по фільму, сидить на узбіччі, на розкладних стільцях і в домашньому одязі.
"Звичайний вечір нашої божевільної пари", - так підписаний цей знімок.
Скріншот фото (instagram.com/me_you_he_she_movie)
А ще один знімок, який викликав бурю емоцій у шанувальників, опублікували на офіційній сторінці "95 квартал" у Instagram.
Там зображений Зеленський в автомобілі. Найбільше фанатів вразили вуса актора.
"Не сідайте в машину до незнайомих далекобійників, можете недорахуватися вусів!" - порадив Володимир Зеленський.
Скріншот фото (instagram.com/kvartal95official)
Шанувальники прийшли в захват від вусів шоумена і почали жартувати, що він схожий на Боярського.
"Виходить, що далекобійники - кращий спосіб депіляції?", "На Боярського схожий", "Який смішний", - написали фанати.
Скріншот фото (instagram.com/kvartal95official)
"А якщо вусів немає? То чого можна не дорахуватися?", "Фюрер! у хорошому сенсі цього слова!", - пожартували шанувальники.
Скріншот фото (instagram.com/kvartal95official)
До речі, раніше ми писали про те, що на зйомках у Зеленського з'явився знаменитий співак.
А також розповідали про те, що Зеленський похвалився раритетним автомобілем
Відео: РБК-Україна