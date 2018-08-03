"Хто вгадає?": Зеленський спантеличив фанатів новою фотографією

Фото: Володимир Зеленський (instagram.com/me_you_he_she_movie)

Шанувальники не змогли відповісти на питання шоумена

Відомий український шоумен і телеведучий Володимир Зеленський, який зараз активно знімається в новій комедії "Я, ти, він, вона", спантеличив своїх шанувальників фото зі знімального майданчика, яке опубліковано на сторінці me_you_he_she_movie у Instagram.

На фотографії зображений кадр з фільму, де головний герой бере участь у боксерському поєдинку з самим собою. Шанувальникам запропонували вгадати, хто з двох акторів на фото – Володимир Зеленський, а хто його дублер.

"Хто вгадає, де справжній Володимир Зеленський, а де дублер, замаскований під Вову?", - так підписана фотографія.

Скріншот фото (instagram.com/me_you_he_she_movie)

Думки фанів кардинально розділилися. Частина передплатників стверджує, що шоумен – це той, хто стоїть праворуч і тримає рукою за шию свого супротивника, а ще частина впевнена, що Зеленський – це той, хто знаходиться зліва.

Скріншот коментарів (instagram.com/me_you_he_she_movie)

Також була опублікована ще одна фотографія зі зйомок. Володимир Зеленський разом зі своєю партнеркою по фільму, сидить на узбіччі, на розкладних стільцях і в домашньому одязі.

"Звичайний вечір нашої божевільної пари", - так підписаний цей знімок.

Скріншот фото (instagram.com/me_you_he_she_movie)

А ще один знімок, який викликав бурю емоцій у шанувальників, опублікували на офіційній сторінці "95 квартал" у Instagram.

Там зображений Зеленський в автомобілі. Найбільше фанатів вразили вуса актора.

"Не сідайте в машину до незнайомих далекобійників, можете недорахуватися вусів!" - порадив Володимир Зеленський.

Скріншот фото (instagram.com/kvartal95official)

Шанувальники прийшли в захват від вусів шоумена і почали жартувати, що він схожий на Боярського.

"Виходить, що далекобійники - кращий спосіб депіляції?", "На Боярського схожий", "Який смішний", - написали фанати.

Скріншот фото (instagram.com/kvartal95official)

"А якщо вусів немає? То чого можна не дорахуватися?", "Фюрер! у хорошому сенсі цього слова!", - пожартували шанувальники.

Скріншот фото (instagram.com/kvartal95official)

До речі, раніше ми писали про те, що на зйомках у Зеленського з'явився знаменитий співак.

А також розповідали про те, що Зеленський похвалився раритетним автомобілем

Відео: РБК-Україна