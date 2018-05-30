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Кубики преса: одеська Барбі вирішила похвалитися стрункою фігурою (фото)

STYLERЗірки        30.05.2018 - 15:28
Фото: Одеська "Барбі" (vk.com amatue)
Фото: Одеська "Барбі" (vk.com amatue)

Дівчина продовжує вражати шанувальників своєю зовнішністю

Валерія Лук'янова, мешканка Одеси, відома як "Жива Барбі", виклала у себе в Instagram нову серію відвертих знімків.

На них дівчина постає перед передплатниками у нижньому білизна, демонструючи свою ідеальну спортивну фігуру. Барбі вирішила показати свою тонку талію і кубики преса.

Фото: Одеська "Барбі" (instagram.com/valeria_lukyanova21)

На Instagram "Одеської " Барбі" підписано близько п'ятисот тисяч людей. Крім своєї екстравагантної зовнішності, дівчина останнім часом відома своїми скандальними заявами.

Фото: Одеська "Барбі" (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Так, серед усього іншого, вона говорила, що всі повні люди "потворні" і що будь-яка робота – приниження людської гідності. Крім того, дівчина зізналася в бісексуальності і заявила, що ненавидить маленьких дітей і є чайлдфрі.

Фото: Одеська "Барбі" (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Раніше актриса Емілія Кларк, відома роллю Дейенеріс Таргаріен в телешоу "Гра престолів", прокоментувала статистику Національної статистичної служби Великобританії, згідно з якою в 2017 році 69 дітей в Англії та Уельсі були названі ім'ям Кхалісі.

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Теги: Барби, мода
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