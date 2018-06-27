"Лялечка": Віра Брежнєва розбурхала мережу своєю фігурою

Співачка вразила фанатів новим фото
Нещодавно популярна співачка Віра Брежнєва опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, яким підкорила своїх шанувальників.
Зірка виклала знімок зі свого відпочинку в Італії, де вона стоїть за велосипедом в стильному чорному топі і коротких світлих шортах.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
"У відпустці в Італії ПП (Паста-Піца), гарний настрій і спорт", - підписала публікацію співачка.
Шанувальники в захваті від зірки. "Ви прекрасні", "Лялечка", "Ви як завжди прекрасні", "Стиляга на велосипеді", "Розкішна", "Ти шикарна. Фігура відпад!" - пишуть фанати.
Скріншоти коментарів (instagram.com/ververa)
Раніше ми писали про те, що шанувальники в захваті від пекучої Анни Сєдокової в купальнику.
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