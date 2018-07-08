Легендарний британський музикант повідомив про смертельну хворобу

У артиста виявлена гостра форма раку

Відомий британський рок-музикант Елвіс Костелло на власному сайті повідомив про те, що у нього гостра форма раку. Через прогресуючу хворобу Елвісу довелося скасувати концерти, які повинні були пройти в рамках його європейського турне.

Елвіс мав виступити в двох британських містах, а пізніше відправитися з концертами до Хорватії, Австрії, Норвегії та Чехії.

Деталі про стан здоров'я і лікування музикант не повідомив.

Фото: Елвіс Костелло на сцені (facebook.com/ElvisCostello)

Музична кар'єра Елвіса Костелло почалася ще в 70-х. Його дебютний альбом "My Aim Is True" вийшов в 1977 році і був визнаний одним з кращих у Великобританії і США. Цей альбом, а також два, які послідували за ним, увійшли до списку 500 найкращих альбомів за всю історію рок-музики за версією американського журналу RollingStone, а пізніше за версією цього ж видання Костелло внесли в список 100 кращих музикантів всіх часів.

Фото: Елвіс Костелло (facebook.com/ElvisCostello)

Варто відзначити, що Елвіс Костелло – це сценічний псевдонім рок-музиканта, а справжнє його ім'я – Деклан Патрік Макманус.

Костелло неодноразово виступав на одній сцені з такими знаменитостями, як сер Пол Маккартні, Брюс Спрінгстін і грав з групою U2.

Мабуть, найвідоміша публіці пісня у виконанні Костелло - англомовна версія пісні Шарля Азнавура "Вона", записана ним до фільму "Ноттінг-Хілл" з Джулією Робертс і Х'ю Грантом у головних ролях.

Відео: пісня "Вона" у виконанні Елвіса Костелло (youtube.com/crediatv)

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