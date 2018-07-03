"Помахали руками": скандальний Лепс влаштував бійку в аеропорту

Григорій Лепс побився з чоловіком в аеропорту Шереметьєво

Одіозний російський співак, композитор і продюсер Григорій Лепс побився з невідомим в аеропорту Шереметьєво. Про це заборонений в Україні артист сказав в ефірі одного з шоу.

Лепс зазначив, що бійка сталася три місяці тому, але тоді він навіть не надав значення цьому інциденту.

"Нормально все закінчилося, добре. Він мені щось сказав, я - йому. Помахали руками. Я вийшов на вулицю, а йому дружина заборонила", - розповів улюблений співак Володимира Путіна.

Відео: Лепс в студії GAZLIVE

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Григорія Лепса було госпіталізовано до однієї з московських лікарень з симптомами схожими на перелом ребер.

Відео: РБК-Україна