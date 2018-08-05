Леся Нікітюк розповіла про зйомки нового проекту

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча хоче дізнатися, які припущення є у її шанувальників відносного нового шоу

Українська телеведуча Леся Нікітюк, колишня учасниця тревел-шоу "Орел і Решка", яка нещодавно розповыла, "пережити" політ у літаку, поділилася з шанувальниками інформацією про зйомках нового шоу. Про своїх здогадах Никитюк запитала шанувальників в публікації на офіційній сторінці Instagram.

"Привееееееетики. Скоро новий проект! Як думаєте який?", — написала Никитюк під ніжним фото.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Цікаво, що в тегах доданих до публікації був #сусід. До речі, до підпису Леся обрала жіночне фото з квітами.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях шанувальники гадають, чим же буде дивувати Никитюк своїх глядачів. Багато з них припустили, що це новий сезон шоу "Хто зверху?", інші вважають, що проект буде пов'язаний з флористикою або рукоділлям.

"Без різниці який проект. Лише б ти забавлялися", "Серіал "Леся + Сусід", "Флорист", "Про блондинок", "Зважені та щасливі", "Хто проти блондинок", "Якийсь смішний", "Може кулінарний", — намагаються вгадати фанати Никитюк.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк похвалилася дизайнерськими сукнями.

До цього ми повідомляли, що популярна телеведуча приголомшила мережу фото в купальнику.

Відео: (video.rbc.ua)