Леся Нікітюк розповіла про зйомки нового проекту

Телеведуча хоче дізнатися, які припущення є у її шанувальників відносного нового шоу
Українська телеведуча Леся Нікітюк, колишня учасниця тревел-шоу "Орел і Решка", яка нещодавно розповыла, "пережити" політ у літаку, поділилася з шанувальниками інформацією про зйомках нового шоу. Про своїх здогадах Никитюк запитала шанувальників в публікації на офіційній сторінці Instagram.
"Привееееееетики. Скоро новий проект! Як думаєте який?", — написала Никитюк під ніжним фото.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk
Цікаво, що в тегах доданих до публікації був #сусід. До речі, до підпису Леся обрала жіночне фото з квітами.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
В коментарях шанувальники гадають, чим же буде дивувати Никитюк своїх глядачів. Багато з них припустили, що це новий сезон шоу "Хто зверху?", інші вважають, що проект буде пов'язаний з флористикою або рукоділлям.
"Без різниці який проект. Лише б ти забавлялися", "Серіал "Леся + Сусід", "Флорист", "Про блондинок", "Зважені та щасливі", "Хто проти блондинок", "Якийсь смішний", "Може кулінарний", — намагаються вгадати фанати Никитюк.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк похвалилася дизайнерськими сукнями.
До цього ми повідомляли, що популярна телеведуча приголомшила мережу фото в купальнику.
Відео: (video.rbc.ua)