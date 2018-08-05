Леся Нікітюк розповіла про зйомки нового проекту

STYLER Зірки 05.08.2018 - 15:00
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk) Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча хоче дізнатися, які припущення є у її шанувальників відносного нового шоу

Українська телеведуча Леся Нікітюк, колишня учасниця тревел-шоу "Орел і Решка", яка нещодавно розповыла, "пережити" політ у літаку, поділилася з шанувальниками інформацією про зйомках нового шоу. Про своїх здогадах Никитюк запитала шанувальників в публікації на офіційній сторінці Instagram.

"Привееееееетики. Скоро новий проект! Як думаєте який?", — написала Никитюк під ніжним фото.

Леся Нікітюк розповіла про зйомки нового проекту

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Цікаво, що в тегах доданих до публікації був #сусід. До речі, до підпису Леся обрала жіночне фото з квітами.

Леся Нікітюк розповіла про зйомки нового проекту

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях шанувальники гадають, чим же буде дивувати Никитюк своїх глядачів. Багато з них припустили, що це новий сезон шоу "Хто зверху?", інші вважають, що проект буде пов'язаний з флористикою або рукоділлям.

"Без різниці який проект. Лише б ти забавлялися", "Серіал "Леся + Сусід", "Флорист", "Про блондинок", "Зважені та щасливі", "Хто проти блондинок", "Якийсь смішний", "Може кулінарний", — намагаються вгадати фанати Никитюк.

Леся Нікітюк розповіла про зйомки нового проекту

Леся Нікітюк розповіла про зйомки нового проекту

Леся Нікітюк розповіла про зйомки нового проектуЛеся Нікітюк розповіла про зйомки нового проекту

Леся Нікітюк розповіла про зйомки нового проекту

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк похвалилася дизайнерськими сукнями.

До цього ми повідомляли, що популярна телеведуча приголомшила мережу фото в купальнику.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги:  телеведущая,  Леся Нікітюк