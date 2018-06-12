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Літо, море і красиві дівчата: група СКАЙ випустила новий кліп

STYLERЗірки        12.06.2018 - 17:07
Кадр з відео на пісню "Давай втечемо"
Кадр з відео на пісню "Давай втечемо"

Реліз сонячного і позитивного виднограю відбувся 12 червня

Група СКАЙ представила новий кліп на пісню "Давай втечемо".

Відео було знято в Лос-Анджелесі наприкінці великого канадо-американського туру української рок-команди. Тур надихнув хлопців на зйомки, які сталися буквально в останні дні перебування музикантів в США. Не втрачаючи часу на кастинги, до зйомок запросили друзів і шанувальників з Лос-Анджелеса.

Кадр з відео на пісню "Давай втечемо"

Кадр з відео на пісню "Давай втечемо"

"Ми зробили легкий літній кліп, щоб усім добре відпочивалося влітку. Море, сонце, гарний настрій і заслужений відпочинок - ось головний посил цієї відеороботи. Гарного відпочинку всім!" - прокоментував фронтмен гурту Олег Собчук.

Кліп на пісню гурту СКАЙ "Давай втечемо"

Додамо, що пісня з нового альбому "Рідкісні птахи" вже потрапила в щільну ротацію на радіо і запам'яталася слухачам своєю легкістю і безтурботністю.

Кадр з відео на пісню "Давай втечемо"

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Теги: Скай
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