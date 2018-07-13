"Особисто мене турбує": Володимир Зеленський розповів про наболіле

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також шоумен пояснив відеозвернення до Святослава Вакарчука

Відомий український продюсер та шоумен Володимир Зеленський розповів про те, що його турбує і чому записав звернення до Вакарчука з приводу виборів у президенти. Про це йдеться у його інтерв'ю виданню "Комсомольська правда".

Артист повідомив, що планується продовження серіалу "Слуга народу", але він поки не знає чи буде воно в форматі фільму або серіалу. Про що може бути продовження улюбленого українцями серіалу, він відповів: "Ми не повертаємо творчість під політику. Але є наболілі теми. Зрозуміло, що це тема спокою в країні, тема цілісності нашої країни...".

Також Зеленський сказав, які теми для нього зараз особисто наболілі: "Особисто мене турбує... Я не можу дивитися на те, як люди лазять по смітниках. Ну не можу я просто на це дивитися! Ми з хлопцями навіть "штормили" цю тему в "Слузі народу". Це реальна проблема. Хочеться про якісь реальні та правдиві речі говорити, які не тільки важливі для нас творчо, але і які дійсно "болять"".

"Будь-яка країна тримається на людях. І, напевно, це історія про те, що величезна кількість людей, у яких міцні плечі, я зараз говорю про молодь, виїжджають за кордон. Їх там стає все більше і більше", - додав він.

З приводу ситуації з Вакарчуком шоумен розповів, що не збирався зв'язуватися з політикою, але просто хотів у такій формі звернутися до музиканта.

"Чесно кажучи, я не намагався комусь із вищестоящих лоскотати нерви. Я хочу, щоб мене правильно розуміли. Будь-яка історія, як би там не було пов'язана з політикою, мене не цікавить. Мене не цікавить будь-яка асоціація з усіма людьми, які коли-небудь були при владі в нашій країні. Для мене це абсолютно інший світ. Це вони в ньому живуть. А ми, "Квартал 95", як я вважаю, живемо в зовсім іншому світі. Той світ далекий від мене, і я не хочу, чесно кажучи, вимазуватися в усьому цьому, десь поряд з ними пробігати, на тлі чимось махати і так далі. Тому Славу я і запитав", - повідомив Зеленський.

Також він розповів, що поки ніякої відповіді не надійшло. "Але це було дуже прикольно. Всі про це говорять. Тому я і вирішив в такій формі звернутися до нього", - додав артист.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції. На своїй сторінці у соцмережі Instagram шоумен опублікував відео, в якому звернувся до громадян України і, ймовірно, до Святослава Вакарчука.

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