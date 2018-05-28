Лідер гурту "Бумбокс" розповів, чи піде в політику

"Мені з моїм поп-статусом точно ніяка політика просто не світить"

Лідер української популярної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів,чи збирається йти в політику. Про це він повідомив в ексклюзивному інтервю для Styler.

Музикант, відповідаючи на питання про політичні амбіції, привів у приклад лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Фото: Андрій Хливнюк (РБК-Україна)

"Розумієте, Вакарчук за ці роки заслужено напрацював собі статус рок-героя, хоча його музика - це поп-рок. Ну, і йому ще хоч якось можна, а мені з моїм поп-статусом точно ніяка політика просто не світить! Жартую, звичайно. Але якщо я надумаю відправитися в політику, я вас покличу на прес-конференцію і скажу про це, окей? Це все смішно, хоча мова йде про серйозні речі", - сказав Хливнюк.

На думку Андрія, не все так однозначно, музиканти висловлюються про політику, щоб підняти свій рейтинг.

"Коли ви читаєте статті з фотографіями Славка, і там йдеться про його президентство, просто візьміть себе в руки і дочитайте до другого або третього абзацу. Зазвичай там далі за текстом ще якась з'являється прізвище. Часто в різних країнах політики, які втрачають свій рейтинг, тим або іншим способом використовують рейтинги Томів Хенксів і Робертів Де Ніро для того, щоб і собі також позитиву підхопити. Це правило – шоу-бізнесове, але на політику воно теж поширюється", - резюмував артист.

Читайте за посиланням повне інтерв'ю лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.