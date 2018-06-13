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"Лисиця Аліса і кіт Базиліо": Лобода захопилася співаком-улюбленцем Путіна (фото)

STYLERЗірки        13.06.2018 - 20:13
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка похвалилася спільним знімком зі скандальним артистом

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, захопилася російським виконавцем Григорієм Лепсом, якого часто називають улюбленим співаком президента РФ Володимира Путіна. На своїй сторінці в соцмережі Instagram зірка поділилася спільним знімком зі скандальним співаком.

"Всі люди як люди ... а він - Superstar", - написала під фото Лобода.

Фото: Світлана Лобода та Григорій Лепс (instagram.com/lobodaofficial)

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Фото прокоментували в мережі:

"Григорій Лепс вже себе на концертах працювати і спілкуватися гідно з публікою не примушує. Ходила на його концерти три рази - більше не піду. Половину співав під фанеру. І манери вже не ті, що раніше ...".

"Лисиця Аліса і кіт Базиліо".

"Окуляри під колір помади".

"А йому треба помаду, як її окуляри".

"На обох окуляри Лепса?".

"Змагання у кого крутіші окуляри".

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Лобода розкрила почуття до російського співака.

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Теги: Світлана Лобода
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