"Лисиця Аліса і кіт Базиліо": Лобода захопилася співаком-улюбленцем Путіна (фото)

Співачка похвалилася спільним знімком зі скандальним артистом
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, захопилася російським виконавцем Григорієм Лепсом, якого часто називають улюбленим співаком президента РФ Володимира Путіна. На своїй сторінці в соцмережі Instagram зірка поділилася спільним знімком зі скандальним співаком.
"Всі люди як люди ... а він - Superstar", - написала під фото Лобода.
Фото: Світлана Лобода та Григорій Лепс (instagram.com/lobodaofficial)
Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
Фото прокоментували в мережі:
"Григорій Лепс вже себе на концертах працювати і спілкуватися гідно з публікою не примушує. Ходила на його концерти три рази - більше не піду. Половину співав під фанеру. І манери вже не ті, що раніше ...".
"Лисиця Аліса і кіт Базиліо".
"Окуляри під колір помади".
"А йому треба помаду, як її окуляри".
"На обох окуляри Лепса?".
"Змагання у кого крутіші окуляри".
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
До речі, Лобода розкрила почуття до російського співака.
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