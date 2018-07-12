"Обличчя опухле": Ані Лорак розчарувала прихильників новим селфі

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники Лорак відзначили, що виглядає вона "звичайно"

Співачка Ані Лорак, яка організувала грандіозний тур "Діва" в Росії, поділилася зі своїми instagram-підписниками новим селфі. Однак цього разу фанатів виконавиці її нове фото розчарувало. Чимало відзначили, що ракурс співачка вибрала невдалий. Та й обличчя виглядає дуже втомленим.

На фото Лорак позує в білій курточці, яка трохи прикриває підборіддя співачки. Волосся Лорак зібрала в пучок. При цьому в цей раз на обличчі опальної виконавиці – мінімум косметики.

"Що ти зробив сьогодні для завтра? Гарного дня!" – філософськи підписала знімок Ані Лорак.

Шанувальники розкритикували нове селфі Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники 39-річної Лорак в мережі instagram зазначили, що з фото "щось не так".

"Кароліна з віком стає гірше", - пише alla29960.

"Хороша Ані, але губи! Навіщо так все! Так це виглядає нерозумно", - зазначає natali_f.s.

"Яке ж у неї обличчя опухле", - зітхає rina_67.

"Опухле, тому що перебільшує вже з уколами і всякими ін'єкціями, вже на мумію всі схожі, всі однакові. Для чого це робити, не зрозуміло, зупинитися важко", - погоджується irinagulchenko.

Скріншот коментарів: instagram.com/anilorak

Деякі ж свою улюбленицю підтримали і зазначили, що виглядає вона все одно шикарно.

"Спасибі за ту мотивацію, що ви даєте", - подякувала tanya__lyashenko.

"Така ніжна", - пише ksenia.reuka2112.

"Красуня нереальна", - захоплюється tata13078.

"Коли мінімум макіяжу, виглядаєте років на 20", - підкреслює radhasakhi.

Скандальна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

До речі, нещодавно Ані Лорак знову "засікли" у Києві. Чимало фанів співачки привітали свою улюбленицю з поверненням в Україну.

Цікаві факти про поцілунки (відео: STYLER)