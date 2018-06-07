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Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію

STYLERЗірки        07.06.2018 - 16:01
Фото: Світлана Лобода (instagram.com-lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com-lobodaofficial)

Співачка продовжує свою діяльність в країні-агресорові

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно стала матір'ю вдруге, вирушила в Росію, залишивши новонароджену доньку. Про це передає joinfo.ua.

Світлана народжувала у США, пологи пройшли успішно і без ускладнень в одній з кращих клінік – Седар Синай, де народжували Мадонна, Ірина Шейк, Кім Кардашьян та інші світові знаменитості.

Зараз вона знімає будинок в Лос-Анджелесі, де живе з дітьми і своєю мамою. Співачка зважилася залишити їх і приїхати в Росію заради свого виступу на премії "МУЗ-ТВ", яка є головною музичною подією року в РФ.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com-lobodaofficial)

Скандальна артистка вирішила познайомити широку публіку зі своєю новою піснею "Superstar". Деякі з прихильників вже називають її хітом і думають, що пісня стане синглом номер 1 влітку 2018.

В цей же час співачка повідомила, що не збирається надовго залишатися вдалині від дочки і відразу після премії повернеться до сім'ї.

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода вийшла у світ після народження другої дочки. Судячи з фото, Світлана Лобода прийшла на святкування дня народження прес-секретаря російського співака Філіпа Кіркорова.

Світлана Лобода: наша чи не наша

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Теги: Світлана Лобода
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