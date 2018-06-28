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LOBODA поділилася фінальними кадрами зі зйомок кліпу "SuperSTAR"

STYLERЗірки        28.06.2018 - 04:14
Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)
Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Відома співачка поділилася цікавими знімками

Популярна співачка Світлана Лобода поділилася новими знімками з фінальних зйомок кліпу "SuperSTAR" на своїй сторінці в Instagram.

Одну з публікацій зірка підписала: "Скоро".

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Варто відзначити, що 4 червня вийшов тизер кліпу, який буквально за добу набрав 1,6 мільйонів переглядів.

Шанувальники повідомляють, що з нетерпінням чекають виходу кліпу Лободи. Вони в захваті від співачки, про що, звичайно, їй говорять.

"Чекаємо", "Дуже чекаю кліп, як завжди, шикарна", "Така красуня", "Бомба", - коментують фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Слава з "Неангелів" поділилася новим захопленням.

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Теги: фото, кліп, Світлана Лобода
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