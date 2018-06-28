LOBODA поділилася фінальними кадрами зі зйомок кліпу "SuperSTAR"

Відома співачка поділилася цікавими знімками
Популярна співачка Світлана Лобода поділилася новими знімками з фінальних зйомок кліпу "SuperSTAR" на своїй сторінці в Instagram.
Одну з публікацій зірка підписала: "Скоро".
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Варто відзначити, що 4 червня вийшов тизер кліпу, який буквально за добу набрав 1,6 мільйонів переглядів.
Шанувальники повідомляють, що з нетерпінням чекають виходу кліпу Лободи. Вони в захваті від співачки, про що, звичайно, їй говорять.
"Чекаємо", "Дуже чекаю кліп, як завжди, шикарна", "Така красуня", "Бомба", - коментують фанати.
Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
До речі, Слава з "Неангелів" поділилася новим захопленням.
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