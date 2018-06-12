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Лобода розкрила почуття до російському співакові (фото)

STYLERЗірки        12.06.2018 - 15:44
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка розповіла про ставлення до артиста з РФ

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, розповіла про почуття до популярного російського співака Дімі Білану. На своїй сторінці у соцмережі Instagram модель поділилася спільним фото з артистом.

Знімок був зроблений на врученні премії "МузТВ" в Москві, де Лободі присвоїли звання "кращої виконавиці".

"Я люблю цього хлопця... його талант ....і глибину в очах", - написала Лобода.

Фото: Лобода і Білан (instagram.com/lobodaofficial)

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

"А як же Лазарєв?" - відзначили в коментарях.

"Діма постарів! А Світлана кращає!" – написали в мережі.

"Може ви дуетом щось епатажне зможете створити?" – запитали користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Лобода розсекретила плани на третю дитину.

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Теги: Світлана Лобода
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