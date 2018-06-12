Лобода розкрила почуття до російському співакові (фото)

Співачка розповіла про ставлення до артиста з РФ
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, розповіла про почуття до популярного російського співака Дімі Білану. На своїй сторінці у соцмережі Instagram модель поділилася спільним фото з артистом.
Знімок був зроблений на врученні премії "МузТВ" в Москві, де Лободі присвоїли звання "кращої виконавиці".
"Я люблю цього хлопця... його талант ....і глибину в очах", - написала Лобода.
Фото: Лобода і Білан (instagram.com/lobodaofficial)
Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
"А як же Лазарєв?" - відзначили в коментарях.
"Діма постарів! А Світлана кращає!" – написали в мережі.
"Може ви дуетом щось епатажне зможете створити?" – запитали користувачі.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
До речі, Лобода розсекретила плани на третю дитину.
Світлана Лобода: наша чи не наша (відео: STYLER.rbc.ua)