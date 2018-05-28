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Лобода здивувала фанів знімком з "радянського дитинства"

STYLERЗірки        28.05.2018 - 18:57
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі отметитили, що співачка на фото зовсім не схожа на себе

Українська співачка Світлана Лобода здивувала шанувальників своєю дитячою фотографією. Знімок вона розмістила на своїй сторінці в Intsgram.

На фото співачка зображена під час катання на гойдалці. Маленька Світла позує в теплому светрі, заправленому в об'ємні штани, і гумових чоботях.

Дівчинці на фото 5-6 років.

Фото: Світлана Лобода в дитинстві (instagram.com/lobodaofficial)

"Little lo. Радянське дитинство", - підписала фото співачка.

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на миле дитяче фото Лободи. Деякі юзери все ж відзначили, що на цьому фото співачка не схожа на себе.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода показала фото новонародженої дочки.

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Теги: Світлана Лобода
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