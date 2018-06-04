Лобода вийшла в світ після народження другої дитини (фото)

Зірка відвідала захід

Українська співачка Світлана Лобода вийшла в світ після народження другої дочки. Про це свідчить опублікований у Instastories зірки знімок.

"З днем твого народження, Оленька", - підписала спільний кадр співачка.

Судячи з фото, Світлана Лобода прийшла на святкування дня народження прес-секретаря російського співака Філіпа Кіркорова.

Скріншот (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що зірка полетіла народжувати в Лос-Анджелес, бо малятко отримала американське громадянство. Пологи пройшли успішно і без ускладнень в одній з кращих клінік – Седар Сінай, де народжували Мадонна, Ірина Шейк, Кім Кардашьян та інші світові знаменитості.

Вага дитини — 3 кг, зріст — 48 см. У даний момент мама і маля почувають себе чудово.

Ім'я батька дитини Світлана Лобода не розголошує. За чутками, це соліст відомої німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

До речі, Лобода розповіла про пологи в США.

"Я дуже щаслива. Народження дитини - це якесь неймовірне диво. Досі не можу пояснити це диво. Даний доказ Божественної присутності в кожному з нас", - зазначила співачка.

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