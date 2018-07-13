"Промінь світла в темному царстві": Вєрка Сердючка прокоментувала чутки про відхід зі сцени

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Інформація про те, що проект Вєрка Сердючка закривається, виявилася "сильно перебільшеною"

Чутки про те, що всенародна улюблениця Вєрка Сердючка йде зі сцени, виявилися передчасними. Інформація про це з'явилася в офіційному Instagram-зірки.

Наголошується, що чутки про закінчення кар'єри Сердючки "сильно перебільшені".

"Хочемо спростувати розповсюджену інформацію про те, що концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одесі 13 липня 2018 стане останнім у кар'єрі. Перефразовуючи класика, скажемо, що чутки про закінчення кар'єри VERKA SERDUCHKA СИЛЬНО перебільшені", - йдеться в повідомленні.

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

"Артист тільки повернувся з відпустки і перебуває у відмінній формі", - додали в прес-службі.

Користувачі мережі зраділи таким новинам.

"Вєрка Сердючка, як Цой. Завжди буде жити!" - написав один юзер.

Скріншот коментарів (instagram.com/v_serduchka)

Скріншот коментарів (instagram.com/v_serduchka)

Нагадаємо, що днями в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Андрій Данилко, який завоював популярність публіки завдяки образу Вєрки Сердючки, вирушить у прощальний тур, після якого проект припинить своє існування, оскільки артист вже втомився.

Раніше Данилко розповів, як любить відпочивати у вільний від роботи час.

Відео: РБК-Україна