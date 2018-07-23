"Краща версія": Ані Лорак вирішила розповісти, як їй вдалося вирватися з убогості

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка планує видати книгу-автобіографію

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, зізналася, що веде щоденник, і повідомила про видання своєї книги – автобіографії. Про це вона розповіла в інтерв'ю онлайн-виданню maincream.com.

"Знаєте, ведення щоденника - це прекрасна подорож назустріч собі. Щоденник дає можливість аналізувати і проживати більш усвідомлене життя. Складно виділити головні сторінки, адже зворушливих моментів дуже багато - і зустріч з чоловіком, і народження дочки, перші виступи, перемоги і поразки. Це все своєрідні віхи, після яких у мене починалося якась перезавантаження", - поділилася вона.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"На початку кожного року я пишу в щоденнику: "Краща версія Ані Лорак 20.." і так починається моя нова історія. На підсвідомому рівні ми програмуємо своє життя. Наче в комп'ютер, закладаємо нові програми і чистимо старі. Кожен рік я займаюся оновленням системи. Якщо навіть прошивку телефону оновлюють,то що говорити про людину?" – вважає виконавиця.

Вона розповіла, що готується книга про її шоу, яке в Україні співачка так і не представила.

"Сьогодні вже йде робота над деякими елементами фото-книги про мене, так званий fashion book з фотосесією для шоу Diva. Де ми втілювали образи сильних жінок всіх часів, справжніх дів свого часу. З кожної з них мене щось пов'язує. Кожна з них привнесла щось особливе в моє шоу", - розповіла Ані Лорак.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Крім того, зірка збирається видати відверту книгу про своє життя, у якій має намір поділитися своїми почуттями на шляху до успішної кар'єри.

"Також я пишу автобіографію, але не в традиційному вигляді, а автобіографію-мотиватор. Інформація про те, де я народилася - це одне, але те, яким чином дівчинці вдалося вирватися з убогості і втілити в реальність свої мрії - це вже зовсім інша історія", - підкреслила Кароліна Куєк.

"Хочеться написати книгу про ті почуття, які я відчувала, поки йшла до досягнення своєї мети, що втратила, з чим доводилося справлятися. Багато людей не знають, що їм робити на шляху до себе і своєї мрії, вони втрачають віру. Особливо це стосується тих, хто живе за межею бідності. Але коли є конкретна людина і є її історія, в якій вона дає практичні поради, можна уникнути багатьох помилок", - зазначила вона.

"Головне завдання - чесно поділитися своїми почуттями і розповісти правдиву історію про себе. Були перемоги, але були і сльози, був успіх, але були й поразки", - додала співачка.

Вона сподівається, що для когось її книга стане домашнім посібником, який людина буде перечитувати у складні часи.

Нагадаємо, що 27 вересня 2018 року Ані Лорак виповниться 40 років.

Раніше повідомлялося, що співаючі у Росії Лобода та Ані Лорак засвітилися в Києві. Причина приїзду співачок поки залишається невідомою.

До речі, в мережі висміяли секрет красивої фігури Ані Лорак.

Співачку розкритикували за рекомендації, які вона дала на відео. У ролику зірка продемонструвала підтягнуте тіло і показала кілька фізичних вправ.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)