"Найкращі ліки - сон": екс-ведуча "Орла і Решки" дала поради по догляду за собою

Українська телеведуча розповіла, як оставться красивою і бадьорою

Екс-ведуча популярної передачі "Орел і Решка" Леся Нікітюк, яка зараз бере участь у шоу "Хто зверху?", розповіла про головні правила догляду за собою. На її думку, жінці потрібно висипатися і захищати свою шкіру правильними засобами.

Не лінуйтеся робити скраб для тіла

"Нещодавно відкрила для себе унікальний народний метод по догляду за тілом – скраб на основі кавової гущі, меду і декількох рослинних олій. Шкіра після процедури стає неймовірно гладкою. Я так надихнулася результатами, що вирішила сама створити лінійку органічних скрабів. Зараз працюю над нею спільно з українським брендом органічної косметики. Тому чекайте!".

Оновлюйте шкіру з допомогою пілінгу, відвідуйте косметолога

"останнім часом я стала адептом регулярного і професійного догляду за собою. Читаю різні огляди і рекомендації, обожнюю обговорювати трендові новинки з косметологом. Регулярні процедури у досвідченого фахівця – секрет красивої шкіри обличчя. Особливо корисний з косметологічних процедур пілінг".

Не забувайте про регулярному зволоженні

"Як каже моя мама: "Зволожена шкіра – молода шкіра". Тому я регулярно зволожую обличчя і тіло кокосовим маслом, вживаю риб'ячий жир і п'ю мінімум два літри води в день. Це вкрай важливо, оскільки тонус шкіри потрібно підтримувати як ззовні, так і зсередини. Крім цього, звичайно, потрібно користуватися кремами. Мені підходять на основі ретинолу – вони ідеально насичують шкіру зсередини корисними речовинами".

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com-lesia_nikituk)

Лягайте спати до 23 години і робіть ранкову зарядку

"Найкращі ліки – це сон з 23:00 до 3 ночі. Не завжди виходить спати в цей час, але я дуже стараюся! Як тільки починаю нехтувати цим правилом – це стає помітно. З'являються зайві сантиметри і темні кола під очима. Щоб бути бадьорим ранком і наповнити всі клітини киснем – робіть ранкову гімнастику".

Захищайте шкіру правильними кремами

"Тональна основа чи ВВ-крем – зараз це вже необхідність. Вони вирівнюють тон особи та захищають від ультрафіолету і згубного впливу навколишнього середовища. Вважаю, краще попередити деякі моменти, ніж боротися з ними. Всім краси і натхнення!".

Як раніше писав Styler, Леся Нікітюк розповіла про своїх заняттях (фото).