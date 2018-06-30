"Ляшки отожрала": Регіна Тодоренко змусила дивуватися прихильників (фото)

Знову думки підписників телеведучої кардинально розділилося

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно похвалилася запуском власного шоу на одному з телеканалів Росії, здивувала своїх підписників в мережі instagram дуже яскравим фото в сміливому вбранні.

Так, на фото Регіна відображена в шубі з штучного рожевого хутра, білому купальнику в червоний горошок, який відкриває її живіт; в колготках-сіточкою і білих кросівках. При цьому Тодоренко стоїть на скейті.

Варто відзначити, що цей образ Регіна Тодоренко вже неодноразово показувала своїм підписникам, підкреслюючи, що знімає новий кліп. Судячи з описів її попередніх постів, кліп і нова пісня були написані спеціально для російського телеканалу "Пятниця", де і працює зараз Тодоренко.

Однак цього разу Тодоренко повеселила своїх підписників-хейтерів незвичайним закликом.

"Якщо чекаєте сьогодні (ред. – 29 червня) #ПятницасРегиной, пишіть в коментах, які жирні ляшки отожрала", - підписала сміливе фото Регіна Тодоренко.

Регіна Тодоренко в яскравому вбранні (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники екс-ведучої тревел-шоу "Орел і Решка" неоднозначно сприйняли її пост. Когось заклик Тодоренко повеселив. Та все ж знайшлися юзери, яким її образ дуже не сподобався.

"Ляшки супер! Жирних ви не бачили, чи що?" - пише olga_lomovtseva.

"Регіна, і як вам не соромно так нахабно брехати нам", - сміється bagrova.mari.

"Гарні такі ніжки", - зазначає katrin_sevastopol.

"А ще купальник на пузі порвався, ну бека ж", - посміхається shpak_dinarik.

Скріншот коментарів instagram.com/reginatodorenko

Не обійшлося і без критики:

"Це так вульгарно і бридко. Пропала нормальна ведуча. Давно вже зазналася і не в самому гарному сенсі", - пише diz.allusion.

"Ведуча - найкрутіша, добра і відкрита! Але мені не подобається образ", - зізнається juliavadim2014.

"Що це за вбрання клоунське: купальник, колготки, шуба", - зазначає iuliiapodmazko.

"Шуба клас, ідея теж, але от боді-купальник - не айс" - пише irinamutova.

"А ще у мене для вас новини. Зовсім скоро ви будете танцювати під мою нову пісню #П'ятниця. І дивитися кліп, який я монтую так довго, що немає сил", - підписала фото Регіна Тодорекно (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Смілива Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Відзначимо, за словами Регіни Тодоренко, до запуску свого шоу вона готувалася 9 місяців. Проект називається "П'ятниця з Регіною".

До речі, Тодоренко вже не в перший раз тролить своїх хейтеров. Не так давно телеведуча вже робила жартівливе звернення до своїх підписників з пропозицією створити спеціальний день для своїх злісних фанів.

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