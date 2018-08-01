"Любити всупереч всьому": наречений Тодоренко поділився думками про новий статус

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов звернувся до шанувальників

Наречений української телеведучої Регіни Тодоренко, російський співак і колишній учасник гурту "Smash" Влад Топалов поділився проникливими думками про життя і закликав не засуджувати інших людей. Про це артист написав на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Я тут задумався... багато хто вважає, що артисти якісь "особливі". Що у нас все завжди відмінно, ідеально. Що у нас шикарне, безтурботне життя. Що ми ніколи не хворіємо, що наші близькі усі в "шоколаді" і у них теж все чудово! Що у нас ну ніяк не може бути поганого настрою, та й взагалі, будь-яких проблем", - зазначив він.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Так ось. Це далеко не так. Ми такі ж звичайні, живі люди. Ми хворіємо, переживаємо, сваримося... і у нас часом буває жахливий настрій! Але, так само, як і у вас, у нас він буває прекрасним, чудовим та щасливим!" – підкреслив співак.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"До чого я веду? Та я не знаю, просто часто про це думаю..." – написав артист.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Він закликав менш критично ставитися до людей.

"Не судіть суворо інших. Ми всі - просто люди. Нам властиві одні й ті ж емоції і вчинки. Вміти прощати складно. Любити всупереч всьому - ще складніше. Але зате це набагато крутіше, ніж засуджувати і лаяти!" – вважає наречений Тодоренко.

Скріншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Топалов зробив пропозицію руки і серця Регіна Тодоренко.

До речі, в ЗМІ підтвердили чутки про вагітність Тодоренко і назвали стать дитини.

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