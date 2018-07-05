"Люди вставали, коли чули українську пісню": продюсер LOBODA пояснила концерти в Росії

Продюсер співачки також розповіла про те, чому зараз немає виступів в Україні

Продюсер популярної української співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна розповіла про те, чому вони дають концерти в Росії, а також про причини популярності зірки у своєму інтерв'ю виданню karabas.live.

"Я зрозуміла, що немає сенсу щось доводити, коли тебе атакують з усіх боків. Немає сенсу говорити, що це артист, який все своє життя бореться за розширення аудиторії. І на концерті якого в Санкт-Петербурзі люди вставали, коли чули українську пісню "Облиш", - сказала продюсер.

На питання про те, що думає дівчина з приводу наміру ввести санкції проти українців, які гастролюють в РФ, вона відповіла: "Взагалі не цікаво. Нехай роблять, що хочуть. Нехай забороняють в'їзд в країну, врубують податки. Цим займаються люди, які демонструють свою професійну неспроможність. Якщо це частина брудної акції по залученню уваги до себе, то ок. Але якщо це серйозно, то я знаю, що їм сказати: "Артисти платять податки з того, що заробляють. А ви, хлопці, платите?".

Фото: Нателла Крапівіна (instagram.com/natellakrapivina)

Також Нателла розповіла про те, чому зараз немає виступів в Україні. "Нещодавно телефонували з компанії, у якої в центрі Києва відкритий захід в рамках запуску нової продукції. Готові були йти на будь-які умови і дати Світлані охорону. Я пояснила: "Ми не за Світлану боїмося. У неї тут будинок, це її країна. Ми хвилюємося за наших шанувальників". Загалом, доводиться відмовлятися. Шкода, але мені не вдалося утримати баланс та контролювати ситуацію", - пояснила продюсер.

Дівчина розповіла, що одна з головних причин популярності Світлани в тому, що вона в тему самотності вплела правильні мотиви і показала, що самотність – це теж вибір, свобода і ступінь до самого себе. "Мені здається, це допомагає жінкам. Вони часто не розуміють, що краще бути однією, ніж з ким доведеться", - сказала Нателла.

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