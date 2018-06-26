"Люмпени, що з них взяти?": російський блогер заявила, що розлучення Шнурова – обман

Лена Міро зробила публікацію в соцмережі з приводу розлучення відомого музиканта

Скандальний російський блогер Лена Міро зробила у своєму блозі в Живому Журналі публікацію, де поміркувала про відносини лідера угрупування "Ленінград" Сергія Шнурова і Матильди. Вона вважає, що їх розставання є обманом, а зробили вони це для того, щоб пропіаритися в медійному просторі.

"Як я вже говорила, розлучення Сергія Шнурова та його дружини - чистої води розвод, щоб хоч якось засвітитися в новинах і медійному просторі", - повідомила Лена.

Також блогер назвала Шнурових люмпенами і сім'єю алкоголіків.

"Ви знаєте, як живуть алкоголіки? На жаль, вони не лише п'ють горілку, але і ведуть абсолютно непристойне життя. Де алкоголь - там і бруд. У п'яному сенсі, я не жартую. Запах в будинку алкоголіка специфічний. Протухла закуска, сморід блювотних мас і нечистих тіл. Душ прийняти немає сил", - висловилася Міро.

Фото: Сергій Шнуров і Матильда (instagram.com/mshnurova)

З приводу розлучення Лена повідомила, що за версією близького друга сім'ї Шнурових, причина розлучення – у зраді Матильди. "Шнурів – джентльмен. Як і будь-який інший маргінал, він пробачив дружину за зраду, але вона увійшла в раж, гуляти не припинила, а навпаки стала і сама пропадати під чужою ковдрою. Там, де п'янки-гулянки, там рано чи пізно обов'язково почнуться безладні статеві зносини. Все це нібито і стало причиною розлучення", - написала російський блогер.

Також Лена Міро не могла не висловитися з приводу самої пари: "Люмпени, що з них взяти? Живуть, як клопи в нечистотах. П'ють, як скоти, по-п'яні злягаються, і це - герої нашого часу".

Нагадаємо, що наприкінці травня Шнуров і Матильда заявили про розлучення. Соліст не став пояснювати, що підштовхнуло їх до розлучення.

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