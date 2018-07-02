Магія стосунків: Ольга Горбачова і Юрій Нікітін відзначили річницю весілля

Співачка розкрила секрети своїх взаємин з чоловіком

Відома українська співачка Ольга Горбачова і продюсер Юрій Нікітін відзначили другу річницю весілля після возз'єднання сім'ї.

Фото: Ольга Горбачова і Юрій Нікітін (Прес-служба)

Юрій Нікітін подарував своїй дружині сакральну ювелірну прикрасу Oberig Jewelry з діамантами і ляпіс-лазур'ю.

А Ольга Горбачова приурочила до цієї дати свій другий відеокліп у проекті "Біла Стихія". У кліпі співачка розповідає про те, що відбувалося в її житті після розлучення, ділиться одкровеннями про ревнощі і суперниць і зізнається в тому, що боролася не тільки за свого чоловіка, але і називає себе "небезобідною". Її нова робота називається "Самовчитель міцності".

"Білі вірші — це окрема глава в моїй творчості і у вашому житті. Ви будете їх слухати і плакати, ви будете плакати й радіти, бо отримаєте відповіді на найбільш хвилюючі питання", — розповідає про свій проект Ольга.

Фото: Ольга Горбачова і Юрій Нікітін (Прес-служба)

Вона зазначила, що перше відео з її проекту викликало у жінок величезне натхнення і багато надіслали їй у відповідь свої білі вірші. Жінок так вразили вірші Горбачової, що вони запропонували їй змінити прізвище на Нікітіну, так як вважають, що Ольга дуже нестандартно звучить у своєму новому, заміжньому житті.

"У групі учасниць марафону почався справжній душевний баттл, серцевий стриптиз, море сліз і щире звільнення від давніх блоків", - додала артистка.

У цьому марафоні на даний момент бере участь понад 5000 жінок. Ольга Горбачова повідомила, що приєднатися до завдань і одержати відповіді на складні внутрішні питання можна на будь-якому етапі. Всього співачка планує випустити 11 відеокліпів до кінця літа.

Відео: "Самовчитель міцності" (YouTube/Ольга Горбачова)

До речі, Ольга Горбачова запустила унікальний онлайн-марафон для жінок.

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