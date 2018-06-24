Магія і сила музики: на фестивалі BELIVE запалили Parov Stelar band

Артисти показали танцювальну магію і красу музики
Відомий колектив з Австрії Parov Stelar band виступив на фестивалі BELIVE 23 червня в Києві.
Захід зібрав на НСК "Олімпійський" величезну кількість фанатів якісної популярної музики.
23 червня хедлайнерами фестивалю став австрійський колектив Parov Stelar band.
Parov Stelar — псевдонім музиканта Маркуса Фюредера, лідера однойменного музичного колективу з австрійського міста Лінц.
Особливість їх музики полягає в різноманітному поєднанні джазу, хауса, IDM і даунтемпо. Маркус Фюредер є засновником музичного жанру електро-свінг.
Якщо б не цей колектив, то світ ніколи б не дізнався про такий вид танцювальної музики.
До речі, сам Маркус Фюредер не присутній на сцені, а організатори повідомили, що це було обумовлено заздалегідь.
Скріншот фото (instagram.com/belivefest)
І хоча під час концерту в столиці почався дощ, шанувальники групи продовжували танцювати і слухати музику.
Нагадаємо, 22 червня британці Hurts підкорили українців на фестивалі BELIVE.
Відомий британський сінті-поп дует з Манчестера Hurts виступив на фестивалі BELIVE, який стартував у Києві 21 червня.
"Дякую за такий класний фестиваль. Отримала масу задоволення. Це було незабутньо", - сказала користувач Євгена Олиновская.
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