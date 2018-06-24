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Магія і сила музики: на фестивалі BELIVE запалили Parov Stelar band

STYLERЗірки        24.06.2018 - 18:57
Скріншот фото (instagram.com/belivefest)
Скріншот фото (instagram.com/belivefest)

Артисти показали танцювальну магію і красу музики

Відомий колектив з Австрії Parov Stelar band виступив на фестивалі BELIVE 23 червня в Києві.

Захід зібрав на НСК "Олімпійський" величезну кількість фанатів якісної популярної музики.

 

23 червня хедлайнерами фестивалю став австрійський колектив Parov Stelar band.

Parov Stelar — псевдонім музиканта Маркуса Фюредера, лідера однойменного музичного колективу з австрійського міста Лінц.

 

Особливість їх музики полягає в різноманітному поєднанні джазу, хауса, IDM і даунтемпо. Маркус Фюредер є засновником музичного жанру електро-свінг.

Якщо б не цей колектив, то світ ніколи б не дізнався про такий вид танцювальної музики.

 

До речі, сам Маркус Фюредер не присутній на сцені, а організатори повідомили, що це було обумовлено заздалегідь.

Скріншот фото (instagram.com/belivefest)

І хоча під час концерту в столиці почався дощ, шанувальники групи продовжували танцювати і слухати музику.

Нагадаємо, 22 червня британці Hurts підкорили українців на фестивалі BELIVE.

Відомий британський сінті-поп дует з Манчестера Hurts виступив на фестивалі BELIVE, який стартував у Києві 21 червня.

"Дякую за такий класний фестиваль. Отримала масу задоволення. Це було незабутньо", - сказала користувач Євгена Олиновская.

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Теги: фестиваль, группа, выступление
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