Мало місця: українка продає розкішний особняк Кім Кардашян і Каньє Уеста

Українка купила особняк у Кім Кардашян і Каньє Уеста в минулому році

Український олігарх, колишній секретар генпрокурора України Святослава Піскуна Марина Актон, яка в листопаді 2017 придбала розкішний особняк Кім Кардашян і Каньє Уеста, вирішила його продати. Про це передає TMZ.

Актон каже, що вона все ще любить будинок, але чекає дитину через кілька місяців, тому їй потрібно більше простору.

Фото: architecturaldigest.com facebook

Марина каже, що її батьки планують приїхати до неї, коли вона народить, і нове місце в Майамі або Уест-Палм-Біч з гостьовим будинком було б ідеальним.

Будинок з мармуровими підлогами, золотими світильниками і кухнею як у повноцінному ресторані Актон продає за 18 млн доларів.

Особняк зіркової пари Кім Кардашян і Каньє Уеста вона купила за 17,8 мільйонів доларів.

Фото: twitter.comTMZ

Відомо, що подружжя Марини є Брайан Актон, співзасновник месенджера WhatsApp, який в 2014 році був проданий компанії Facebook за 22 мільярди доларів. Стан Актона журналом Forbes, оцінюється в 6,7 мільярда доларів, він займає 38-е місце в списку мільярдерів, що заробили капітал на технологіях.

Фото: Кім Кардашьян та Марина Актон (twittercomKimKanyeKimYeFC)

Раніше повідомлялося, що при укладанні угоди Марина Актон зобов'язала Кім активно рекламувати її в соцмережах, ділитися спільними фото з нею і всіляко сприяти просуванню її музичної кар'єри.

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