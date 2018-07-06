"Малюків ще не вистачає": українська співачка показала ніжне фото з зірковим чоловіком

Знаменитість опублікувала нове фото

Відома українська співачка та композитор Олена Тополі, більш відома як Alyosha, опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram, яким підкорила своїх шанувальників.

На знімку видно співачку та її чоловіка Тараса Тополю - лідера музичної групи "Антитіла" на тлі мальовничих гір.

Користувачі мережі вже встигли захопитися чудовою парою і залишити багато своїх коментарів.

"Малюків ще не вистачає", - написав користувач @sidorenko_n.

"Дуже красива пара", - прокоментував @dmitrijbelogub.

"Ви такі гарні", - захопилася @sashunia9442.

"Яка краса", "Ви чудові", "Дуже гарне і миле фото!" - прокоментували фанати.

Варто відзначити, що Alyosha і Тарас одружилися влітку 2013 року. Вони вирішили не проводити пишну церемонію і таємно побралися.

Нагадаємо, переможець Євробачення 2017 Сальвадор Зібрав представив перший кліп після пересадки серця. Відео опубліковане на його каналі в YouTube.

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