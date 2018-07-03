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Мама Еліни Світоліної прокоментувала програш дочки

STYLERЗірки        03.07.2018 - 16:21
Фото: Еліна Світоліна (УНІАН)
Фото: Еліна Світоліна (УНІАН)

Поразка першої ракетки світу стало історичною

Олена Світоліна, мама і тренер першої ракетки України Еліни Світоліної розповіла про сенсаційну поразку дочки на Вімблдоні. Свій коментар вона дала "Експрес-онлайн".

За словами Олени Світоліної, не варто робити трагедії з цієї поразки і будь-який спортсмен повинен бути готовий до того, що може бути несподіваний програш.

"Ми не бачимо великої проблеми у поразці. У кожної спортсменки бувають несподівані невдачі. Ось і Еліна програла. Але це не означає, що нам варто робити трагедії з цього програшу. Треба пережити цю поразку і рухатися далі. Все буде добре ", - вважає мама кращої тенісистки України.

Нагадаємо, перша ракетка України і п'ята в світі Еліна Світоліна зазнала поразки на старті Вімблдону. Вона програла німецькій тенісистці Тетяні Марії, яка знаходиться на 57 місці в світовому рейтингу.

Крім Світоліної, на старті вилетіла і американка Слоан Стівенс, яка займає четверте місце в рейтингу. Для Вімблдону ці дві поразки стали історичними, так як ніколи раніше у Відкритій ері дві тенісистки з топ-5 не вилітали в перший же день. Крім того, Еліна Світоліна не програвала у перших раундах турнірів "великого шолома" з 2014 року.

До речі, Світоліна шокувала шанувальників відвертим вбранням.

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Теги: теніс, Свитолина, Еліна Світоліна
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