"Мама може все": Катя Осадча перевтілилася в несподівану роль заради дитини (фото)

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча показала, як розважає свого синочка під час відпочинку

Світська телеведуча Катя Осадча показала фото з відпочинку в несподіваному амплуа. Так, незмінна ведуча програми "Світське життя" на даний момент відпочиває разом зі своїм чоловіком (ведучий Юрій Горбунов) і маленьким сином Іваном (нар. 18 лютого 2017). При цьому пара поки що приховує, де саме вони відпочивають. Хоча деякі підписники припустили, що це може бути Одеса.

Поки що зоряна пара українських телеведучих діляться зі своїми шанувальниками в мережі instagram теплими фото з морського відпочинку. За кілька днів Осадча вже встигла показати цілий набір різних купальників і стильних сонцезахисних окулярів.

А нещодавно телеведуча поділилася дуже кумедним і одночасно зворушливим знімком. На лобі Осадчої розміщений порожній ріжок від морозива (або якась дитяча іграшка, стилізована під ріжок). І він розміщений таким чином, що наштовхує на думку, наче Осадча "грає роль єдинорога".

При цьому телеведуча так і зазначила, мовляв, тимчасово потроїлася дитячим аніматором.

"Мама - аніматор) #відпочинок #канікули #маманавідпочинку", - підписала селфі Катя Осадча, супроводивши його кумедними хештегом.

Катя Осадча – "єдиноріг" (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписників телеведучої таке несподіване "перевтілення" також порадувало.

"Новий капелюшок?" – посміхається liudmilagoncharova4.

"Здається, розтануло морозиво", - сміється mwineofficial.

"Мама – єдинорожок", - зазначає emma.s.h.i.

"Мама навіть на відпочинку не розлучається зі стильним капелюшком", - пише angelineodessa.

"Мама-супер-мама", - захоплюється kozminskaalina.

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

"Якщо ти тама, то ти в постійному русі", - підписала знімок Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча на відпочинку із чоловіком Юрієм Горбуновим (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадча на літніх канікулах (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше STYLER писав, що саме Катя Осадча не дозволяє собі робити під час відпочинку.

Цікаво, що один з важливих пунктів - Осадча намагається особливо не засмагати.

Зіркова пара Горбунов та Осадча (відео: STYLER)