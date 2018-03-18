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Мартін Фрімен розповів, чому не знімуть п'ятий сезон "Шерлока"

STYLERЗірки        18.03.2018 - 22:20
Мартін Фрімен розповів, чому не знімуть п'ятий сезон "Шерлока" (facebook.com/Sherlock.BBCW)
Мартін Фрімен розповів, чому не знімуть п'ятий сезон "Шерлока" (facebook.com/Sherlock.BBCW)

Зірка популярного британського серіалу відверто розповів про долю кінострічки

Знаменитий актор Мартін Фрімен, який зіграв доктора Ватсона в британському серіалі "Шерлок", розповів про п'ятий сезон багатосерійного фільму, передає The Telegraph.

Фрімен зазначив, що новий сезон стрічки швидше за все не буде знятий з-за реакції фанатів.

"Хм, я думаю, що після виходу четвертого сезону відчувалося, що потрібно взяти паузу. Думаю, на даний момент це все. Частково це сталося, на мою особисту думку, через сприйняття серіалу", - поділився Мартін.

Зазначимо, що четвертий сезон серіалу був розкритикований в пресі і, на думку Фрімена, обожнювання з боку фанатів і їх відданість серіалу перейшли з категорії почуттів зобов'язання:

"Участь у шоу можна було порівняти з виступом у складі Beatles. Але очікування деяких глядачів вже зовсім не веселі. Це не серіал, яким будуть насолоджуватися, а швидше, Краще зробіть це, інакше ви повні..." Більше немає веселощів".

Нагадаємо, творці "Шерлока" об'єднаються для створення серіалу про Дракулу.

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Теги: Шерлок
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