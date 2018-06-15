Герцогиня назвала коханого кращим чоловіком

Дружина онука королеви Єлизавети II герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла про сімейне життя з принцом Гаррі. Про це повідомляє Нello.

14 червня Маркл супроводжувала королеву Великобританії під час візиту в графство Чешир.

Фото: Королева і герцогиня (instagram.com/kensingtonroyal)

Під час поїздки герцогиня відповіла на запитання шанувальників.

"У нас все чудово. Гаррі - найкращий чоловік на світі", - візначила Маркл.

Присутня на заході жінка, якій вдалося особисто поговорити з герцогинею, поділилася враженнями від зустрічі з Меган Маркл.

"Мене просто вразило, яка вона гарна в реальності. Я запитала її про заміжнє життя, і вона відповіла, що все прекрасно. Ще я сказала їй, що вона чудово виглядала на весіллі і що вони з Гаррі створені один для одного, вона була зворушена і подякувала мені: "дякую вам, ваші слова дуже багато значать для нас", - розповіла 61-річна прихильниця монаршої сім'ї Шерон Бріско.

До речі, герцогиню висунули на престижну кінопремію.

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