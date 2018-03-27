MELOVIN показав, як змінився за останні роки (фото)

Артист завів традицію робити схожі знімки

Співак MELOVIN, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2018 у Португалії, показав, як змінився за останні кілька років. Відповідні знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Фото: MELOVIN в 2018 році (instagram.com/melovin_official)

"Щороку я традиційно фотографуюся в найкрасивішому місці в Одесі. В цей раз я вирішив зробити фото вночі", - підписав фотографії співак.

Фото: MELOVIN в 2017 році (instagram.com/melovin_official)

MELOVIN опублікував серію з трьох знімків, які зроблені в різні роки, але в одному і тому ж місці. Таким чином, є фото за 2018 рік 2017 і 2016 року. По знімках можна помітити, як зовні змінювався артист.

Фото: MELOVIN в 2016 році (instagram.com/melovin_official)

Раніше MЕLOVIN розповів про побиття за підкати і колір волосся.

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я виконавця) розповів, що часто піддається критиці через свого нестандартного способу (лінза, фарбоване волосся, яскрава і не зовсім звичайний одяг). Одного разу справа дійшла до рукоприкладства.

Відео: MELOVIN. Шлях до перемоги (video.rbc.ua)