"Мене вразило, як живуть люди": Ірина Федишин відкрила для себе нову країну

Співачку зачарувала місцева кухня

Відома українська співачка Ірина Федишин розповіла про свою поїздку в Індію. Співачка повідомила, що її вразило в цій країні те, як живуть люди.

"Я нещодавно відкрила для себе нову країну, Індію! Ми всі живемо на одній планеті, але ми такі різні! Це країна контрастів. Є місця, де може бути все ідеально, а зовсім поруч - суцільний безлад! Мене вразило, як живуть люди і в яких умовах!" - розповіла співачка.

Вона повідомила, що багато жителів Індії сплять прямо на вулицях, а квартири там дуже маленькі.

"Багато з них сплять прямо на вулиці! У кого є квартири, вони зовсім маленькі. Дуже багато людей! Як у мурашнику!" - зазначила Ірина.

Співачка розповіла, що для жителів Індії, жінка зі світлим волоссям – екзотика і тому вони часто просили з нею сфотографуватися.

Фото: Ірина Федишин в Індії (Прес-служба)

"Місцеве населення часто просили зробити фото зі мною, адже для них блондинки - це екзотика", - додала Федишин.

Артистка розповіла, що в Індії потрібно бути дуже акуратними з їжею, так як там її готують не в стерильних умовах.

"Їжа дуже відрізняється від нашої, адже вона дуже гостра! Тому в Індії у мене були "розвантажувальні" дні! Крім того, на вулиці купувати їжу дуже небезпечно для місцевого туриста! Тому що готується все в не надто стерильних умовах! Все побачене настільки вразило мене, що навіть в ресторані було не просто їсти!" - повідомила співачка і додала, що в Індії дуже безпечно, як вдень, так і вночі

"Я погуляла по місту і не тільки вдень, але і вночі! Все безпечно! Правда, прогулюючись в 00.00 ночі, я зустріла корову, яка теж ходила вулицями міста. Для індійців це священна тварина. І вони не їдять яловичину!", - розповіла артистка.

Фото: Ірина Федишин в Індії (Прес-служба)

Вона повідомила, що відвідала місцеві визначні храми, а найсмачніше, що вона спробувала в Індії – це був манго.

"Я також відвідала місцеві пам'ятки архітектури та храми. Що найбільше мені сподобалось і засмакувало в Індії - це манго! Просто дуже смачно! Я навіть прикупила собі додому! А ще в Індії дуже доброзичливий народ! Нас дуже тепло зустрічали і проводжали!" - розповіла співачка.

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