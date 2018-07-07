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Віталій Кличко знову вийде на ринг у бій з легендою боксу

STYLERЗірки        07.07.2018 - 00:29
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Мер Києва і український боксер Віталій Кличко восени проведе бій зі своїм головним кривдником

Мер Києва і відомий боксер Віталій Кличко планує зустрітися на рингу з екс-абсолютним чемпіоном світу Ленноксом Льюїсом. Виставковий бій буде проведений в Києві, повідомляється на klitschko-brothers.com.

Зустріч легенд боксу відбудеться під час 56 конгресу WBC, який пройде в столиці з 30 вересня по 5 жовтня. За наявною інформацією, бій буде проведений в рамках благодійного аукціону. Деталі про аукціон та формат поєдинку поки невідомі.

Конгрес WBC вперше буде проведено на території України. Ініціатором організації та проведення конгресу в Києві є Віталій Кличко. В столицю України прилетять близько 700 учасників конвенції з 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, так і легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні менеджери і функціонери. Вже відомо, що на захід запрошені живі легенди боксу Майк Тайсон, Евандер Холіфілд.

Фото: перший бій Кличка і Льюїса (klitschko-brothers.com)

Як відомо, це вже не перший спортивний поєдинок Кличка і Льюїса. Боксери вперше зійшлися в поєдинку за часів піку боксерської кар'єри Віталія Кличка,в далекому 2003-му році. Пізніше їх бій був визнаний "боєм десятиліття в суперважкій вазі". Його тоді призупинили через те, що у Віталія Кличка була розсічена брова, на той момент український спортсмен лідирував з рахунком 58:56. Після закінчення бою Леннокс запропонував знову вийти на поєдинок в матчі-реванші, однак цей матч так і не відбувся у зв'язку із закінченням професійної спортивної кар'єри Леннокса Льюїса.

Відео: найяскравіші моменти бою Кличко і Льюїса (youtube.com/Олексій Володимирович)

До речі, російський боксер висловився про ставлення росіян до Усика та Ломаченко.

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Теги: бокс, Виталий Кличко, боксер
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