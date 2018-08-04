Помста за зраду: Олена Степаненко планує відсудити у Євгена Петросяна 80% майна

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Адвокат Євгена Петросяна вважає, що є шанс поділити нажите навпіл

Гумористка Олена Степаненко при розлученні хоче відсудити у свого чоловіка Євгена Петросяна більше 80% від спільно нажитого майна. При цьому адвокат Петросяна Сергій Жорін вважає, що колишнім коханим доведеться ділити нажите порівну. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Адвокат російського гумориста Євгена Петросяна Сергій Жорін озвучив рішення щодо розділу майна пари. Він заявив, що його клієнт готовий в рамках шлюборозлучного процесу розділити майно виключно порівну.

"Загальна сума заявлених у позові вимог складає більше ніж 80% від всього спільно нажитого майна. Загальний обсяг спільно нажитого майна становить 1,5 млрд рублів", — розповів він.

Степаненко в своєму позові зазначила, що в результаті шлюборозлучного процесу їй має дістатися вісім з десяти квартир у Москві, а також антикваріат та інші цінності.

Адвокат, що захищає інтереси Петросяна розповів, що він не втрачає надії знайти компромісне рішення в аспекті поділу майна.

"Ми не втрачаємо надії знайти компроміс, щоб все поділити порівну. При цьому Євген Ваганович запропонував Степаненко самій вибрати, що вона хоче залишити собі. Всю цю історію можна завершити за один день — порівну поділити антикваріат, а на квартири підписати мирову угоду", — зазначив юрист.

Жорін уточнює, що на поточний момент офіційного оцінювання володінь родини Петросяна-Степаненко суд поки не надав.

Нагадаємо, що в російських ЗМІ з'явилася інформація про роман Євгена Петросяна з 29-річною асистенткою.

До цього ми розповідали, що знаменита пара гумористів, що бувала в Криму, розлучається.

А раніше ми писали про те, чому разводяться Шнурів і Матильда.

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