"Міні канікули": Лілія Ребрик вперше поїхала на відпочинок з новонародженою донькою (фото)

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча зізналася, що насилу вилетіла з аеропорту

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала фанатам перший закордонний відпочинок з новонародженою донькою Поліною. Відповідні фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"А ми на морі. Ми в Болгарії. Переліт Поліна перенесла відмінно. Так що всім, хто боїться літати з новонародженими – рекомендую. Ніяких проблем, крім того, що авіарейс тричі відкладали. І замість 16 годин вилетіли в 1:30 ночі. Але це дрібниці", - сказала вона.

Фото: Лілія Ребрик на відпочинку з новонародженою дочкою Поліною (instagram.com/liliia.rebrik)

У той же час Ребрик уточнила, що подібні ситуації з авіарейсами цього літа є "стандартними".

"В цьому сезоні, на жаль, це стандартна ситуація з авіарейсами. Сьогодні вже насолоджуємося нашими міні канікулами. Поринаємо в відпочинок з головою. Нас в цей раз багато: бабуся, дідусь і нас четверо. Тому нам весело", - підкреслила вона.

До речі, телеведуча, актриса і мама двох дівчаток Лілія Ребрик показала зворушливі сімейні фото. Знімки телезірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті. На фото зображена старша дочка Лілії - 5-річна Діана. Дівчинка провела цілий тиждень з бабусею і дідусем в Чернівцях.

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