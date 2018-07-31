"Містер Бін": Зеленський похвалився раритетним автомобілем (фото)

Фото: Володимир Зеленський (УНІАН)

Особливо вражає колір автомобіля

Популярний український шоумен і телеведучий Володимир Зеленський підкорив фанатів новою фотографією з раритетним автомобілем. Фото Зеленський опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На фотографії зображений яскраво-зелений автомобіль марки "Запорожець", або як його називають в народі "горбатий". Такі моделі випускали з 1960 по 1969 рік.

"Наші двері відкриті 24 години на добу", - підписав фотографію шоумен і додав теги про зйомки нового фільму.

Скріншот фото (instagram.com/zelenskiy_official)

Шанувальники прийшли в захват від фотографій з яскраво-зеленою машиною і написали, що Зеленський схожий на містера Біна.

"Містер Бін", "Володимир Зеленський в зеленій машині. Це щось. Клас", - написали фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

"Ось це автомобіль. Це феррарі?", "Боже, в сенсі, Володимир, це автомобіль моєї мрії", "Завжди на висоті", - похвалили шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

"Навіть у горбатому запорі ти красавчик", "Володимир, у вас трендовий колір автомобіля. З таким авто і на вибори можна і просто Вакарчука покатати", - захоплюються фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на зйомках фільму "Я, ти, він, вона" з'явився знаменитий співак.

"А ми продовжуємо збирати на знімальному майданчику нашої романтичної комедії крутих артистів! Сергій Бабкін, наприклад, з'явиться на екрані у вельми незвичайному для себе образі..." – сказано в підписі до світлини.

А також про те, що Зеленський проміняв костюм на пошарпане пальто.

Комік і за сумісництвом "слуга народу" Володимир Зеленський продовжує дивувати своїх шанувальників незвичайними перевтіленнями. Цього разу український шоумен вбрався у пошарпане пальто на голе тіло. При цьому пальто на Зеленском виглядає, як кажуть, "на виріст". Незвичайний образ Зеленський приміряв в рамках зйомок нової української комедії від студії "Квартал 95" – "Я, ти, він, вона".

Відео: РБК-Україна