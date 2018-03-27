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"Мені не потрібно нічого доводити": український музикант висловився про патріотизм

STYLERЗірки        27.03.2018 - 08:01
Фото: Іван Леньо (kozaksystem.com)
Фото: Іван Леньо (kozaksystem.com)

Багато людей не усвідомлюють поняття батьківщина, зазначив музикант

Український музикант Іван Леньо, який є одним з лідерів гурту Kozak System, розповів, чому у колективу усвідомлено всі пісні українською мовою, а також, що для нього означає слово патріот. Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами артиста, музиканти з України, що співають російською мовою, повинні викликати здивування.

"Уявіть собі, наскільки ми, українці, втратили віру, якщо навіть музичні колективи, які співають виключно українською мовою, сприймаються суспільством, як якесь неймовірне служіння Батьківщині. Має бути зовсім навпаки, повинно викликати здивування, що хтось з наших музикантів або поетів пише або співає на іншому мовою, ніж українською!" - сказав Леньо.

Багато людей не усвідомлюють поняття батьківщина, зазначив музикант.

"Але я розумію причину цього питання, адже сьогодні величезна кількість наших людей не усвідомлюють, що для них Батьківщина, і якими мають бути засади країни, щоб вона вважалася повноцінною, незалежною і процвітаючою. Безперечно, ми з козаками і частиною цієї країни вважаємо себе українцями і патріотами, хоча я не дуже люблю слово патріоти...", - сказав Іван.

"На мій погляд, це взагалі певне кліше, яке суттєво зменшує розуміння, що таке Україна, що таке українці. Я – українець, і цим все сказано. Мені не потрібно нікому нічого доводити, мені не потрібно, щоб мене називали патріотом. І наше з козаками творчість має яскраво виражений український характер.

Як раніше писав Styler, український музикант висловився про колег, які бажають виступати в РФ.

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Теги: музикант
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