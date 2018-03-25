"Багато роботи": українська співачка розповіла про підготовку до весілля

MamaRika і Сергій Середа шукають "вікно" для проведення свята

Відома українська співачка Анастасія Кочетова, більш відома як MamaRika, розповіла про те, як просувається підготовка до весілля.

Під час спілкування з шанувальниками співачка зазначила, що вони з чоловіком - гумористом Сергієм Середою - ще не вибрали дату весілля.

"Підготовки ніякої немає. Дата теж не вибрана. Навіть і не знаю, коли це буде. Явно, не найближчим часом. У нас багато інших справ, багато роботи, тому нам поки не до весілля. Як тільки з'явиться "вікно", тоді цим займемося", - сказала вона.

Раніше Styler писав, що весілля пара хоче наголосити на острові, де вони будуть удвох. Можливо, це буде Балі або Шрі-Ланка.

Крім того, Анастасія розповіла, як воно - бути у відносинах з гумористом.

"Як і з звичайною людиною. Якщо ви про те, чи весело нам... Я б не сказала, що гумористи в житті дуже веселі люди. Навпаки, гумор для них - це робота, і, дивлячись гумористичне шоу, Сергій просто і без емоцій говорить "смішно" або "не смішно". Для нього гумор - це робота. Звичайно, з різних життєвих ситуацій ми намагаємося виходити з гумором. Але це не більше, ніж у інших людей", - зазначила вона.

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