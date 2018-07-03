Модний образ: сукня Іванки Трамп справила фурор

Фанати назвали Іванку ідеальною жінкою

Дочка американського президента Іванка Трамп з'явилася на прийомі у Білому домі в елегантному і стильному образі. Фотографію Іванка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

36-річна донька американського президента Іванка Трамп по праву вважається однією з найбільш елегантних жінок. Кожен її вихід у світ обговорюють в мережі, так як Іванка підбирає карколомні вбрання для світських і офіційних заходів.

Скріншот фото (instagram.com/ivankatrump)

Так, нещодавно Іванку Трамп разом з чоловіком і сином помітили по дорозі в Білий дім. Для офіційного заходу, присвяченому півріччю #TaxCuts, дочка американського президента вибрала строге елегантне плаття білого кольору.

Сукня нижче колін, оброблена вона чорними ґудзиками та комірцем. Дизайнер цієї сукні - Emilia Wickstead. Свій образ Іванка доповнила чорними туфлями, сумкою Chanel і сонцезахисними окулярами. Крій плаття дуже вигідно підкреслив фігуру Іванки.

Фото: Getty Images

"Сьогодні відзначається 6 місяців з моменту проходження #TaxCuts . Завдяки подвоєному податковому кредиту для дітей, американські робочі батьки, такі як LaSonya Hill, отримають більше грошей, щоб вкладати кошти в навчання своїх дітей", - підписала фотографію Іванка Трамп.

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